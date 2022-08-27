Донецк, , 13:58 — REGNUM Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ. Об этом 27 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстрелах Червоногвардейского и Кировского района Макеевки с применением артиллерии калибра 155 мм, по городу выпустили 9 снарядов за 20 минут.