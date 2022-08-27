Энергодар, Бывш. УССР, , 13:57 — REGNUM В данный момент работают два энергоблока Запорожской АЭС, электричество с которых передаётся как на левый, так и на правый берег Днепра. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 27 августа в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

«Четыре энергоблока на плановом ремонте. В данный момент работают два. Электричество уходит как на правый, так и на левый берег Днепра», — рассказал Рогов.

Правый берег Днепра в районе ЗАЭС ещё не освобождён от боевиков киевского режима. В последний месяц они ведут интенсивные обстрелы атомной электростанции.

27 августа зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что обстрелы Запорожской АЭС киевскими террористами ставят мир на грань ядерной катастрофы.

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