Саутгемптон, Великобритания, , 13:55 — REGNUM Футбольный клуб «Саутгемптон» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис», а стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Кайл Уокер-Питерс, Мусса Дженепо, Мохаммед Салису, Армел Белла-Котчап, Джо Арибо, Джеймс Уорд-Прауз, Адам Армстронг, Мохамед Эльюнусси, Ромео Лавиа, Чи Адамс.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Эдвард Смарт.