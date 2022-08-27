Берлин, , 13:53 — REGNUM В магазинах ФРГ начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии. Об этом 27 августа пишет Bild.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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К таким мерам уже прибегли в сети универмагов Saturn и Galeria Karstadt Kaufhof. Отмечается, что в торговых залах отключают освещение и оборудование в те моменты, когда это не причиняет клиентам неудобств.

Представители торговых сетей призналась, что даже эти действия не смогут стабилизировать обстановку, так как это не компенсирует ожидаемые затраты на электроэнергию.