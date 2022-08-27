Москва, , 13:44 — REGNUM Церемония открытия 44-го Московского международного фестиваля (ММКФ) прошла в театре «Россия» 26 августа. Об этом сообщается на сайте смотра.

XXXIX Московский Международный кинофестиваль Алёна Сычева © ИА REGNUM

На торжественной церемонии открытия министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала приветственное слово от президента России Владимира Путина. Президент отметил, что МККФ стал большим событием в культурной жизни не только нашей страны, но и других государств.

Президент фестиваля Никита Михалков рассказал, что в 2022 году на смотре будет показано более 245 фильмов из 45 стран. В основном конкурсе примут участие 13 картин. В конкурсе короткометражного кино будет представлено 18 работ.

Председателем жюри смотра 2022 года стал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. В состав жюри вошли продюсер из ЮАР Танди Дэвис, российский кинорежиссёр Андрей Кравчук, иранский кинематографист Расул Садрамели и другие видные представители кинематографа.

ММКФ проводится с 1935 года и является одним из старейших кинофестивалей в мире (уступает только Венецианскому кинофестивалю). В 2022 году фестиваль проходит с 26 августа по 2 сентября.

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