Москва, 27 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Церемония открытия 44-го Московского международного фестиваля (ММКФ) прошла в театре «Россия» 26 августа. Об этом сообщается на сайте смотра.

Алёна Сычева ИА REGNUM XXXIX Московский Международный кинофестиваль

На торжественной церемонии открытия министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала приветственное слово от президента России Владимира Путина. Президент отметил, что МККФ стал большим событием в культурной жизни не только нашей страны, но и других государств.

Президент фестиваля Никита Михалков рассказал, что в 2022 году на смотре будет показано более 245 фильмов из 45 стран. В основном конкурсе примут участие 13 картин. В конкурсе короткометражного кино будет представлено 18 работ.

Председателем жюри смотра 2022 года стал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. В состав жюри вошли продюсер из ЮАР Танди Дэвис, российский кинорежиссёр Андрей Кравчук, иранский кинематографист Расул Садрамели и другие видные представители кинематографа.

ММКФ проводится с 1935 года и является одним из старейших кинофестивалей в мире (уступает только Венецианскому кинофестивалю). В 2022 году фестиваль проходит с 26 августа по 2 сентября.