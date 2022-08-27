Москва, 27 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Режим Зеленского продолжает акции «ядерного терроризма"на Запорожской АЭС — за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

Запорожская АЭС

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«За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы «ВестингХаус». Еще 10 снарядов разорвались в 30 м от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три — разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов», — отмечается в сообщении.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль техсостояния АЭС и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом.

Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет.