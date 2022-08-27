Донецк, 27 августа 2022, 13:39 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:50 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.
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