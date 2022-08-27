Белград, 27 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Белграду не удалось договориться в Приштиной о компромиссном решении по поводу использования сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Об этом заявил президент СербииАлександр Вучич 27 августа во время пресс-конференции в Белграде, которую транслировало агентство «Танюг».

Predsednik.rs Александр Вучич

"По вопросу регистрационных номеров нет никакой договоренности. Это значит, что с 1 сентября Приштина начнет вводить свои правила. Но там есть двухмесячный срок для перерегистрации автомобилей, так что мы посмотрим, что будет. Курти (премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти — ИА REGNUM) убежден, что он своей пропагандой и тем, что обращается к сербам на сербском языке, убедит сербское население отказаться от своего государства и номеров «Косовска Митровица — КМ», — рассказал Вучич.

По словам президента Сербии, для албанских сепаратистов главное, чтобы косовские сербы отказались от использования сербских автомобильных номеров, так как это значило бы, что следов присутствия сербского государства на территории южного края нет.

«Также для них важно, чтобы у всех сербов были документы так называемого Косово, чтобы никто не сказал, что они сохранили документы Сербии и что с ними можно нормально жить на территории Косово и Метохии», — отметил Вучич.

Поэтому Сербия, ссылаясь на соглашение о свободе передвижения, подписанное в Брюсселе в 2011 году, предложила в качестве компромиссного решения не выдавать гражданам с документами сепаратистского Косово при пересечении административной линии с центральной Сербией отдельный документ, но с определенными ограничениями, сообщил Вучич.

«Мы готовы опубликовать общие пояснения, которые мы выставили бы на всех КПП и в котором было бы написано следующее: использование личных документов со стороны Приштины разрешается исключительно по практическим соображениям, для упрощения положения физических лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением, достигнутым в диалоге в 2011 году и не может быть истолковано как признание односторонне провозглашенной независимости Косово и как согласие Белграда на отказ от резолюции 1244 СБ ООН», — заявил президент Сербии.

Вучич уточнил, что Белград ждет соответствующих гарантий Европейского союза для того, чтобы согласиться с данным решением.

Напомним, что с 1 сентября Приштина намерена запретить использование личных документов, выданных Республикой Сербией на территории Косово и Метохии.