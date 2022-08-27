Москва, , 13:33 — REGNUM С начала спецоперации уничтожено 274 самолета и 148 вертолетов ВСУ. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 БПЛА, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы военной автомобильной спецтехники ВСУ», — отмечается в сообщении.

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