Москва, 27 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь БПЛА ВСУ. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах н. п. Новогригоровка ДНР, Глинское, Андреевка, Бабенково, Худоярово, Борщовка Харьковской области и Бердянск Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районах н. п. Александровка, Надднепрянское, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского моста.