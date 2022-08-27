Москва, 27 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Высокоточным оружием наземного базирования в Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

Defense. gov HIMARS

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«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате нанесения ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ.