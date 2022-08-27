Сочи, Краснодарский край, , 13:18 — REGNUM Агент словенского защитника Вани Дркушича Младен Ратковица опроверг информацию об уходе футболиста из «Сочи».

Команда Сочи Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Что значит Ваня ушел из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остается в «Сочи», — цитирует агента футболиста издание «Чемпионат».

За «Сочи» Ваня Дркушич выступает с 24 января 2022 года после перехода из «НК Браво» за 120 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего словенца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В текущем сезоне Ваня Дркушич принял участие в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проведя на поле суммарно 623 минуты и получив одну желтую карточку.