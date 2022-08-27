Сочи, Краснодарский край, 27 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Агент словенского защитника Вани Дркушича Младен Ратковица опроверг информацию об уходе футболиста из «Сочи».

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда Сочи

«Что значит Ваня ушел из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остается в «Сочи», — цитирует агента футболиста издание «Чемпионат».

За «Сочи» Ваня Дркушич выступает с 24 января 2022 года после перехода из «НК Браво» за 120 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего словенца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В текущем сезоне Ваня Дркушич принял участие в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проведя на поле суммарно 623 минуты и получив одну желтую карточку.