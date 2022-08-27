Москва, , 13:15 — REGNUM В результате нанесения ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«В том числе: 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах», — отмечается в сообщении.

Также уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Соледар, Кодема ДНР, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКС РФ уничтожили в Харьковской области 100 националистов и три РСЗО «Град»