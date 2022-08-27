Лондон, , 13:12 — REGNUM Правительство Великобритании передаст киевскому режиму шесть подводных беспилотных аппаратов для разминирования береговой линии. 27 августа об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении говорится, что три аппарата будут переданы со склада в Великобритании, ещё три подводных беспилотника будут закуплены у военно-промышленных корпораций. Отмечается, что британские специалисты уже начали обучать киевских боевиков использовать эти аппараты. Обучение проводится при участии военно-морских сил США.

Передаваемые подводные беспилотники могут эффективно работать на глубине до 100 метров. Они предназначены для поиска мин на мелководье в прибрежных районах.

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