Лондон, 27 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительство Великобритании передаст киевскому режиму шесть подводных беспилотных аппаратов для разминирования береговой линии. 27 августа об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В сообщении говорится, что три аппарата будут переданы со склада в Великобритании, ещё три подводных беспилотника будут закуплены у военно-промышленных корпораций. Отмечается, что британские специалисты уже начали обучать киевских боевиков использовать эти аппараты. Обучение проводится при участии военно-морских сил США.

Передаваемые подводные беспилотники могут эффективно работать на глубине до 100 метров. Они предназначены для поиска мин на мелководье в прибрежных районах.