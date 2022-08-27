Москва, , 13:12 — REGNUM В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40% личного состава данного подразделения. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Кроме того, в результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении потери ВСУ составили более 200 военнослужащих.

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