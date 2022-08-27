Москва, 27 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах н. п. Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе населённого пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более 130 боевиков и 10 единиц военной техники.