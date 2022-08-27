Молчановский район, Томская область, 27 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур подверг критике прежнее руководство региона за отсутствие должного внимания на ситуацию в сёлах. Заявление прозвучало в ходе поездки по районам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владимира Мазура Губернатор Томской области Владимир Мазур

В частности, глава региона особое обратил внимание на состояние районных больниц. Так, в Зырянской больнице, по его словам, кровля похожа на решето. Ремонта требует и само здание. В Молчановской больнице до конца года будут отремонтированы хирургическое отделение.

«Я ехал в Молчановский район прежде всего ради встреч с людьми. Их было несколько, и на каждой жители озвучивали множество наболевших проблем. У меня создалось впечатление, что раньше областные власти не обращали должного внимания на районы и на жителей сёл», — отметил он.

При этом врио губернатора заверил, что так продолжаться больше не будет. По его мнению, слово «отдалённый» [район] не должно равняться «забытый».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Мазур был назначен указом президента Владимира Путина исполняющим обязанности главы региона в мае 2022 года. Прежний губернатор Сергей Жвачкин ушёл в отставку, сославшись на возраст.

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