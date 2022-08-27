Омутинский район, Тюменская область, , 13:06 — REGNUM В тюменском посёлке Вагай задержана 15-летняя девочка, которая подозревается в участии в групповом жестоком избиении мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Подросток

«Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа мужчина 1986 года рождения остался ночевать на вокзале, пропустив свою станцию, остался ночевать на вокзале посёлка Вагай Омутинского района. К нему пристали три девочки 2005, 2006 и 2007 годов рождения и жестоко избили. Пострадавший госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Читайте ранее в этом сюжете: Три школьницы в Тюменской области избили мужчину консервной банкой