Белград, , 13:02 — REGNUM В Сербии должно произойти укрупнение политических партий. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 27 августа во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Duma.gov.ru

«Те партии, которые ведут себя ответственно и которые находятся в центре или немного правее и левее, должны отделиться от крайне безответственных партий, которые уничтожили бы страну в течение пяти минут. Это крайне правые, которые разбрасываются патриотической риторикой, но с ними в течение двух месяцев у нас не осталось бы денег даже для выплаты зарплат, и крайне левые, которые якобы большие либералы, но на самом деле это люди, которые уничтожили бы все национальное и государствообразующее в нашей стране», — рассказал Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало агентство «Танюг».

По словам президента Сербии, будут задействованы те политические процессы, которые необходимы для того, чтобы страна выжила.

Напомним, что Вучич 27 августа сообщил имя премьер-министра нового правительства Сербии. Главой кабинета министров останется Анна Брнабич, которую Вучич уже третий раз подряд назначает на этот пост.