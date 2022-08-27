Донецк, 27 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Погибший на территории б. УССР американский наёмник Алан Джошуа Джонс был убит боевиками киевского режима при бегстве с позиций. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко 27 августа в своём Telegram-канале.

Оружие США

Тело наёмника из США было обнаружено при взятии позиций в районе населённого пункта Егоровка. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что боевики киевского режима бросили его труп на месте боя.

Специальный корреспондент ВГТРК в ДНР Андрей Руденко рассказал об информации, выявленной при осмотре тела наёмника.

«При осмотре тела, наёмник оказался заминирован. А самое интересно, уже после разминирования и детального осмотра трупа оказалось, что его расстреляли свои же… нацисты. Затем попытались уничтожить тело, но не успели, так как наступление наших сил было стремительным», — сообщил военкор.