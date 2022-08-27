Барнаул, , 12:36 — REGNUM В Алтайском крае директора организации признали виновным в ненадлежащем оказании услуг по уборке снега, из-за чего тяжёлые травмы получил ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Наледь и сосульки в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, одна из управляющих компаний города заключила с организацией, которую возглавлял осужденный, на содержание крыш многоквартирных домов, в том числе их очистку.

Осенью 2021 года директор фирмы не организовал ограждение территории вокруг дома, на крыше которого образовалось скопление снега и наледи.

«В связи с чем, кусок наледи упал на проходившего по тротуару вдоль дома 11-летнего мальчика, который получил травму позвоночника, причинившую тяжкий вред его здоровью», — отметили в ведомстве.

Мужчина свою вину не признал. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в 120 тыс. рублей. Кроме того, его обязали компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Чукотке директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства и мастера жилищно-эксплуатационного участка признали виновными в гибели двоих детей, которых раздавило снежной массой.

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