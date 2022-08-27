Набережные Челны, Татария, , 12:36 — REGNUM ПАО «КАМАЗ» продолжает производство грузовых автомобилей перспективной линейки К5 в условиях ограниченных поставок иностранных комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

КАМАЗ-54901 Пресс-служба КамАЗа

В августе предприятие выпустит около 40 магистральных тягачей КАМАЗ 54 901. Далее до конца 2022 года КамАЗ планирует ежемесячно выпускать не менее 100 моделей линейки К5.

В июне генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что предприятие не планирует отказываться от перспективной линейки К5. Он сообщил, что с января 2023 года предприятие рассчитывает начать сборку автомобилей КАМАЗ-54 901 без участия иностранных партнёров. Далее в 2023 году планируется поэтапный вывод на рынок всех автомобилей этой линейки.

Серийное производство тягача КАМАЗ-54 901 началось в 2019 году. В этих автомобилях использовались коробка-автомат ZF Traxon, задний мост Daimler и ряд других иностранных комплектующих.

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