Белград, , 12:38 — REGNUM Уже на следующей неделе станет понятно, поддерживает ли KFOR (международные силы по поддержке мира в Косово и Метохии под командованием НАТО — ИА REGNUM) резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии на деле или только на словах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 августа во время пресс-конференции в Белграде, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Александр Вучич

"Мне особенно нравится то, что KFOR ссылается на резолюцию 1244 СБ ООН. Я в скором будущем в письменной форме потребую от них выполнения каких-то пунктов резолюции, как раз ссылаясь на то, что они этот документ поддерживают. А тогда вы увидите, что не так они и поддерживают Резолюцию 1244», — заявил Вучич.

Напомним, что в заявлении по поводу обострения ситуации в Косово и Метохии, вызванного намерением албанских сепаратистов в Приштине ввести новые правила пересечения административной линии между центральной Сербией и южным краем, командование KFOR заявило о том, что они действуют в Косово на основании резолюции 1244 СБ ООН.

В соответствии с этим документом Белград имеет право вернуть на территорию Косово и Метохии до 1000 сербских полицейских и военных.