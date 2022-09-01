Москва, , 00:07 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, в России вступает в силу закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сообщает ИА REGNUM.

Медицина

Закон предусматривает создание единого федерального регистра доноров костного мозга. Сейчас в России ведется порядка 20 регистров потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в них состоят всего около 160 тыс. человек, в то время как по расчетам специалистов необходимо не менее 1 млн.

Кроме того, расширяются и системно закрепляются права живого донора на защиту прав и охрану здоровья, на диагностику (медицинское обследование), лечение и медицинскую реабилитацию в связи с прижизненным донорством в целях трансплантации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Также донор вправе требовать от медицинской организации полной информации о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством.

Кроме того, донор костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток обладает правом на оплату проезда к месту забора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в порядке, установленном правительством РФ.

Читайте также: В Москве растет число доноров крови