Белград, 27 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Белграде в сентябре этого года не состоится гей-парад. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции 27 августа.

naeimasgary Гей-парад

По словам Вучича, такое решение было принято в договоренности с большинством министров сербского правительства.

«Я это говорю не потому, что я слишком счастлив, а потому что мы не можем (организовать «Европрайд» — ИА REGNUM) в данный момент, когда планируется проведение мероприятия «Открытые Балканы», когда у нас тяжелый кризис вокруг Косово и Метохии, который не закончится 31 октября. Я боюсь, что этот кризис только усугубится, так как нет никакого продвижения в переговорах. Никто не хочет уступить, но я честно скажу — нам уступать некуда», — рассказал Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Напомним, что на 28 августа в Белграде было запланировано второе народное шествие против проведения гей-парада в сентябре 2022 года. Первое шествие прошло 14 августа. В нем приняло участие несколько десятков тысяч граждан.