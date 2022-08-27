Иркутск, 27 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Более ста пожарных-десантников из Иркутской области участвуют в тушении лесных пожаров в Нижегородской и Рязанской областях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Тушение пожара в нижегородском лесу

Как отмечается, специалисты отправились в европейскую часть страны по решению губернатора Игоря Кобзева.

Так, 54 пожарных помогают ликвидировать возгорание в Нижегородской области на площади 6,5 тыс. га. Ещё 50 иркутян тушат два сложных лесных пожара в Рязанской области на общей площади 15,5 тыс. га.

«Работы приближаются к стадии локализации этих очагов. Напомним, в Иркутской области с 10 августа лесных пожаров не зарегистрировано», — добавили в правительстве.