Москва, 27 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ зафиксирует последствия обстрела ВСУ из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове в ЛНР, где есть погибшие и раненые. Об этом 27 августа сообщили в СК РФ.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

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«СК России в рамках уголовного дела зафиксирует последствия обстрела 27-й артиллерийской бригадой ВСУ из американских РСЗО HIMARS больницы в городе Стаханове ЛНР, в результате которого есть погибшие и пострадавшие», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что командирам подразделений ВСУ было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом.

Кроме того, известно о случаях использования националистами зданий школ в Белицком и Доброполье ДНР, а также в Панютино Харьковской области в военных целях. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.

«Указанные факты также будут расследованы», — добавили в СК РФ.

ВСУ 26 августа обстреляли из РСЗО HIMARS больницу в Стаханове ЛНР, три человека убиты, семеро ранены.