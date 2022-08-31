Москва, 1 сентября, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, меняющий правила смены управляющей компании (УК) дома, сообщает ИА REGNUM.

Николай Чеканов ИА REGNUM Многоквартирный дом

Меняется количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме для принятия решения о выборе способа управления многоквартирным домом. Решение должно приниматься собранием собственников многоквартирного дома более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений.

Ранее такое решение могло быть принято четвертью всех собственников жилья плюс один голос.

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Закон также относит к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме выбор управляющей организации.