В России меняются правила выбора и смены управляющей компании дома
Москва, 1 сентября, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, меняющий правила смены управляющей компании (УК) дома, сообщает ИА REGNUM.
Николай Чеканов ИА REGNUM
Многоквартирный дом
Меняется количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме для принятия решения о выборе способа управления многоквартирным домом. Решение должно приниматься собранием собственников многоквартирного дома более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений.
Ранее такое решение могло быть принято четвертью всех собственников жилья плюс один голос.
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Закон также относит к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме выбор управляющей организации.