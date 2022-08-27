Белград, , 12:11 — REGNUM Руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам при определенных условиях и гарантиях ЕС. Об этом 27 августа заявил президент страны Александр Вучич.

Александр Вучич у карты Сербии Predsednik.rs

«Мы готовы … издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС», — отметил Вучич в обращении к гражданам.

Он заявил, что действия властей Косова не должны ущемлять сербов и противоречить резолюции 1244 Совбеза ООН: каждый серб с севера Косова и Метохии должен иметь право въезжать и выезжать с сербскими документами. Это позволит решить проблему с въездными документами, гарантии от ЕС ожидаются в течение ближайших 3−4 дней, добавил он.