Берлин, 27 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Командующий войсками киевского режима Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского. Об этом пишет крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild.

Никита Устинов ИА REGNUM Б. УССР

В публикации немецкого издания говорится о конфликте между Залужным и Зеленским. Отмечается, что последний сильно нервничает из-за политических амбиций Залужного.

Авторы статьи хвалят Залужного за лидерские качества и военную смекалку, а также говорят о высоком уровне его поддержки у населения. В Bild предполагают, что Залужный может сменить Зеленского после окончания активных боевых действий.

Схожие публикации в последние месяцы появились и в других европейских СМИ. Эксперты предполагают, что раскручивание на Западе Залужного может свидетельствовать о подготовке его на замену Зеленскому.