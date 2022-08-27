Неаполь, Италия, , 12:08 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Наполи» требует от «Манчестер Юнайтед» 100 миллионов евро за 23-летнего нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Виктор Осимхен Liondartois

По информации источника, неаполитанский клуб готов отпустить Осимхена, если «Манчестер Юнайтед» также отдаст нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в аренду с полным покрытием зарплаты.

В прошлом сезоне Виктор Осимхен принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» отказался продавать бразильского нападающего Антони «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона евро.