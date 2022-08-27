Неаполь, Италия, 27 августа 2022, 12:08 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Наполи» требует от «Манчестер Юнайтед» 100 миллионов евро за 23-летнего нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает издание Tuttosport.
По информации источника, неаполитанский клуб готов отпустить Осимхена, если «Манчестер Юнайтед» также отдаст нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в аренду с полным покрытием зарплаты.
В прошлом сезоне Виктор Осимхен принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» отказался продавать бразильского нападающего Антони «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона евро.