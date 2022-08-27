Москва, 27 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Центробанк РФ расширил перечень источников средств, из которых банки смогут продавать гражданам РФ наличные доллары и евро.

NikolayFrolochkin Доллары

Российские банки смогут обменивать евро и доллары физлицам за счет средств, которые поступили из разных источников после временного промежутка, сообщили РБК в ЦБ.

Прежде для этих целей кредитные организации могли использовать только ту валюту, которая поступила от физлиц после 9 апреля. В качестве других источников валюты могут выступать полученные средства от сделок с банками-нерезидентами, либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

Ограничения на покупку валюты действуют до 9 марта 2023 года. Снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада.

ЦБ в августе объяснил сохранение ограничения введенными против РФ международными санкциями.