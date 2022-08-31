Москва, 1 сентября, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон о запрете микродолей в квартирах, сообщает ИА REGNUM. Закон касается имущественных отношений супругов, а также регулирования ситуации с так называемыми «резиновыми квартирами».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жилье

Установлено, что собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на это помещение, а обладатель доли в праве общей собственности на жилое помещение не вправе совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади жилого помещения на каждого сособственника.

Сделки, заключенные с нарушением этого правила, являются ничтожными.

Правила не применяются при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования по любому из оснований, при оформлении в общую долевую собственность супругов и их детей жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также в случаях приватизации жилых помещений.

«Принятие законопроекта направлено на борьбу с «резиновыми квартирами» и защиту граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок. Законопроект позволит предотвратить злоупотребления недобросовестных сособственников своими правами на жилое помещение и гарантировать конституционное право граждан на жилье», — заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Закон также вносит поправки в Семейный кодекс. Суды смогут изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе в ряде случаев.