Химки, Московская область, , 11:56 — REGNUM Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что руководство футбольного клуба может отправить в отставку главного тренера основной команды Николая Писарева.

ФК «Химки»

«Если будет системное поражение, то это должно когда-либо закончиться: либо игра должна прийти, либо тренер должен уйти. Никто не будет терпеть, ждать и надеяться на чудо. Поэтому, если игры нет, а мы сейчас видим отрицательную динамику, конечно, мы еще посмотрим одну-две игры, а дальше примем решение», — цитирует Терюшкова издание Sport24.

Николай Писарев возглавил «Химки» 10 августа, сменив на посту главного тренера команды Сергея Юрана. Под руководством Писарева футбольный клуб потерпел три поражения подряд от «Ахмата», «Локомотива» и «Сочи».

На данный момент «Химки» с двумя победами и семью набранными очками занимают девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.