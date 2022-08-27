Донецк, 27 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️11:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов.