Рим, , 11:47 — REGNUM Посольство России в Италии опубликовало коллаж со шпионским сюжетом в ответ на появление серии статей о «сотруднице ГРУ», собиравшей информацию о европейских странах для российских спецслужб в Италии. Коллаж опубликован в Telegram-канале посольства.

Картина Васи Ложкина

На опубликованной картине Васи Ложкина находящемуся в парке главному герою кажется, что он окружён сотрудниками спецслужб. Суровые лица сотрудников мерещатся герою даже в облике кота и вороны.

«Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету «Репубблика»» — гласит подпись к коллажу.

Также в Telegram-канале посольства опубликована аналогичная картина с подписью на итальянском языке.

Ранее газета La Repubblica и ряд других изданий опубликовали материалы о некой Марии Аделе, владеющей ювелирным магазином в Неаполе. В этих статьях утверждается, что она собирала ценную информацию из разных европейских стран, общаясь с офицерами НАТО.