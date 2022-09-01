Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, согласно которому гражданам не смогут отказать в товарах и услугах, если они не хотят делиться персональными данными, сообщает ИА REGNUM.

Персональные данные geralt

Речь идет, прежде всего, о покупках у агрегаторов и в онлайн-магазинах. Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На уровне федерального закона закрепляется перечень условий договора, которые признаются недопустимыми и ущемляющими права потребителя. Среди них условия, которые предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий), за исключением случаев, если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором такого права. Также это условия, которые ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров, предусмотренный законом и условия, которые ставят удовлетворение требований потребителя в отношении товаров (работ, услуг) с недостатками в зависимость от условий, не связанных с недостатками товаров (работ, услуг).

Прописывается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров (работ, услуг), по причине отказа потребителя в приобретении иных товаров (работ, услуг).

Вводится запрет на принуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

Кроме того, вступил в силу закон, которым вводится штраф в размере до 50 тыс. рублей за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные. Исключение делается для случаев, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем.

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