Москва, 27 августа 2022, 11:39 — REGNUM Навязываемый западный «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных, заявил 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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По его словам, «навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный «порядок, основанный на правилах» отвергается Россией.
«Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных и остальные страны, обязанные следовать в фарватере «золотого миллиарда», — отметил он.
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