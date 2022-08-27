Москва, , 11:39 — REGNUM Навязываемый западный «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных, заявил 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, «навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный «порядок, основанный на правилах» отвергается Россией.

«Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных и остальные страны, обязанные следовать в фарватере «золотого миллиарда», — отметил он.

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