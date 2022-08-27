Милан, Италия, , 11:29 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» может подписать центрального защитника лондонского «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, 23-летний футболист может покинуть лондонскую команду, если «пенсионеры» выкупят защитника «Лестер Сити» Уэсли Фофана.

Действующее соглашение Трево Чалоба с «Челси» рассчитано еще на четыре года до конца сезона 2025/26. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Трево Чалоба сыграл в 20 матчах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.