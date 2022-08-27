Милан, Италия, 27 августа 2022, 11:29 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» может подписать центрального защитника лондонского «Челси» Трево Чалоба. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

ФК Милан
ФК Милан
(сс) Maarten Van Damme

По информации источника, 23-летний футболист может покинуть лондонскую команду, если «пенсионеры» выкупят защитника «Лестер Сити» Уэсли Фофана.

Действующее соглашение Трево Чалоба с «Челси» рассчитано еще на четыре года до конца сезона 2025/26. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Трево Чалоба сыграл в 20 матчах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.