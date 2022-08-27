Донецк, , 11:28 — REGNUM Школа повреждена в результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Об этом 27 августа сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в ДНР более 20 человек, артиллерийскую установку и два БПЛА.

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