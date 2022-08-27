Москва, , 11:28 — REGNUM Автомобили китайских производителей получили одну треть от общего числа продаж в Москве и Санкт-Петербурге по итогам июля. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Geely Coolray/Binyue Geely

В июле жители Москвы приобрели 1630 новых легковых автомобилей китайских брендов. Это составило 32,1% от общего числа продаж. Отмечается, что китайские автомобили впервые обошли на столичном рынке по объёму продаж автомобили южнокорейских производителей. На долю южнокорейских авто в июле пришлось 21,8% продаж.

В Санкт-Петербурге в июле доля китайских авто в общем объёме продаж достигла 32,5%. Южнокорейские производители продали 702 новых автомобиля, что составило 30,6% рынка.

Самым популярным китайским автомобилем в июле стал кроссовер Coolray бренда Geely. Последний стал самым успешным по объёму продаж среди китайских марок.

Всего в июле 2022 года на долю китайских брендов пришлось 24% от общего объёма продаж новых легковых автомобилей в России. В начале года этот показатель составлял не более 10%.

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