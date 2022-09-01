Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, призванный существенно сократить бюрократическую нагрузку на учителей, сообщает ИА REGNUM.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Например, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, отмечали эксперты.

Согласно вступившему в силу закону, Минпросвещения устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя. Рособорнадзор также вправе утвердить дополнительный перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ. При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня.

Кроме того, устанавливается, что школы смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов.

В 2015 году президент России Владимир Путин дал поручение сократить бюрократическую нагрузку учителей, завучей и директоров.

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