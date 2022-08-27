Байкальск, Иркутская область, , 11:25 — REGNUM В Иркутской области из карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината откачано 25 тыс. кубометров надшламовых вод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной правительства.

Карты-накопители Байкальского БЦБК Правительство Иркутской области

По словам представителя госкорпорации «Росатом» Андрея Лебедева, работы по очистке карт начались в прошлом году, для чего были запущены локально-очистные сооружения. Тогда было откачано 89,6 тыс. кубометров воды, 40 тыс. из которых прошло очистку.

«В июне 2022 года работы по понижению уровня надшламовых вод были продолжены. На сегодняшний день откачано и очищено более 35 тысяч кубических метров, всего до конца года предстоит очистить 70 тысяч кубических метров», — отметил он.

Согласно проекту работы запланированы по трём объектам, представляющим опасность экосистеме озера Байкал. В их числе полигоны «Солзанский» и «Бабхинский», а также территория бывших очистных.

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