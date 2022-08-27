Москва, 27 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Трансфер российского атакующего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна обойдется лондонскому «Челси» в 15 миллионов евро. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, «Челси» также близок к заключению контракта с Захаряном, по которому футболист будет получать чуть менее одного миллиона евро в год.

В текущем сезоне 19-летний Арсен Захарян, выступая за «Динамо», принял участие в пяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также полузащитник получил одну желтую и одну красную карточки.