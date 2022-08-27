Москва, , 11:22 — REGNUM В России 1 сентября вступит в силу закон, призванный существенно сократить бюрократическую нагрузку на учителей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — отметил Володин в телеграм-канале.

Согласно документу, Минпросвещения устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя. Рособорнадзор также вправе утвердить дополнительный перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ. При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня.

Одновременно вводится электронный документооборот.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году президент России Владимир Путин дал поручение сократить бюрократическую нагрузку учителей, завучей и директоров.

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