Белград, , 11:56 — REGNUM Анна Брнабич останется премьер-министром Сербии до 2024 года. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде 27 августа.

Анна Брнабич Novreg.ru

По словам Вучича, такое решение было принято на основании договоренностей, достигнутых как внутри правящей Сербской прогрессивной партии, так и с коалиционными партнерами.

Президент Сербии также сообщил, что важный коалиционный партнер Сербской прогрессивной партии, лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич получит должность вице-премьера и координатора служб безопасности.

«Это я уже сейчас могу сообщить», — заявил Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало информационное агентство «Танюг».

Вучич отметил, что в 2024 году планируется реорганизация правительства.

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли в апреле 2022 года.