Кызылский район, Тува, , 11:16 — REGNUM В Туве вынесен приговор по делу об убийстве 11-летней давности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказались двое местных жителей 43 и 46 лет.

Нож 24h.com.vn

По данным следствия, в ночь на 2 сентября 2011 года на чабанской стоянке в местечке Тос-Булак между хозяином и одним из фигурантов произошла ссора, переросшая в драку.

«Когда потерпевший начал оказывать сопротивление, осужденный позвал второго соучастника. В то время как подошедший осужденный удерживал руки потерпевшего, второй — наносил множественные удары ножом по его телу», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший скончался. Преступление долгое время оставалось нераскрытым из-за того, что свидетель, боявшийся мести, дал ложные показания. Тем не менее, спустя десять лет злоумышленники были задержаны и предстали перед судом.

По итогам слушаний коллегия присяжных признала подсудимых виновными. Судья приговорил их к 22 и 14 годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев с начала года уровень преступности в республике снизился на 26,3%, а число тяжких и особо тяжких преступлений — на 25,6%.

Читайте также: В Туве число тяжких преступлений с начала года сократилось на четверть